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برقية من الملك محمد السادس إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي..وهذا هو مضمونها

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 13:47 برقية من الملك محمد السادس إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي..وهذا هو مضمونها | بوليتيك
برقية من الملك محمد السادس إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي..وهذا هو مضمونها
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى ثورة 23 يوليوز المجيدة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى ثورة 23 يوليوز المجيدة.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني، مشفوعة بأصدق المتمنيات، للرئيس السيسي بموفور الصحة والهناء، وللشعب المصري الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من التقدم والرخاء.

ومما جاء في البرقية "وإذ أشاطركم والشعب المصري الشقيق مشاعر الفرحة والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية، أعرب لفخامتكم عن حرصي الأكيد على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل التي تجمع بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى الأواصر التاريخية القوية التي تربط شعبينا الشقيقين، بما يستجيب لتطلعاتهما إلى المزيد من التكامل والتآزر، وتحقيق التنمية المشتركة، في ظل الوحدة والأمن والاستقرار".

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أمس 21:57 GMT

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