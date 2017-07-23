فضيحة وبالصور..قاض مع فتيات في صور مخلة بالحياء ﻿

أثارت صور تم تداولها أخيرا، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في وضعيات مخلة بالحياء رفقة إحدى السبايا الأيزيديات الأسيرات ممن وقعن بأيدي تنظيم أبو

"شوف تيفي"

أثارت صور تم تداولها أخيرا، ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في وضعيات مخلة بالحياء رفقة إحدى السبايا الأيزيديات الأسيرات ممن وقعن بأيدي تنظيم أبو بكر الغدادي.

وحسب موقع العربية.نت" يومه الأحد، فقد أكد صحافيون عراقيون، أن القوات الأمنية، عثرت في أحد الهواتف النقالة من المرجح أنه لأحد عناصر التنظيم، على صور يظهر فيها قاضي "ولاية دجلة" والمدعو الملا ساجد أحمد علي شرجي برفقة عدد من النساء الأيزيديات وفي أوضاع حميمية خادشة للحياء.

وأكد ذات الموقع أن وزارة الدفاع العراقية، كانت قد أعلنت في 11 يونيو من العام الجاري عن العثور على سجن لتنظيم الدولة الإسلامية، كان يحتجز فيه نساء أيزيديات في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.



