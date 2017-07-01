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حصري...ها علاش تشد الصحافي المهداوي في الحسيمة+تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 13:28 حصري...ها علاش تشد الصحافي المهداوي في الحسيمة+تفاصيل حصرية | بوليتيك
حصري...ها علاش تشد الصحافي المهداوي في الحسيمة+تفاصيل حصرية
أحالت فرقة الشرطة القضائية بالحسيمة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، صباح اليوم الأحد 23 يوليوز الجاري،الزميل الصحافي حميد المهدوي مدير موقع بديل. أنفو، وذلك بعد انصرام مدة
 
 
"شوف تيفي"
 
 
أحالت فرقة الشرطة القضائية بالحسيمة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، صباح اليوم الأحد 23 يوليوز الجاري،الزميل الصحافي حميد المهدوي مدير موقع بديل. أنفو، وذلك بعد انصرام مدة الحراسة النظرية وانتهاء إجراءات البحث الذي أمرت به النيابة العامة.
 
وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها فقد كانت مصالح الأمن بمدينة الحسيمة قد أوقفت الصحفي المهداوي زوال الخميس المنصرم، قبيل انطلاق المسيرة الاحتجاجية غير المصرح بها والصادر بشأنها قرار المنع، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية وفق ما جاء في بلاغ للوكيل العام للملك.
 
وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن ظروف وملابسات توقيف المهداوي، بأن الأخير كان قد حضر إلى الساحة الرئيسية وسط مدينة الحسيمة مساء الأربعاء المنصرم، أي قبل موعد المسيرة الممنوعة بموجب قرار السلطات العامة بيوم واحد، حيث نظم حلقية، وهي عبارة عن تجمع يقول مصدرنا غير مرخص به، وشرع في دعوة الأشخاص إلى المشاركة بكثافة في المسيرات الاحتجاجية رغم قرار المنع المسبق، وهي الوقائع التي تم توثيقها حسب نفس المصدر في محاضر قانونية من طرف الضابطة القضائية.
 
وأضاف ذات المصدر أن النيابة العامة، بمجرد علمها بهذه الوقائع ، أعطت تعليماتها لمصالح الأمن بتوقيف الزميل المهدوي وإخضاعه لبحث قضائي بشأن جميع الأفعال والوقائع المنسوبة إليه، والتي تتضمن حسب "القانون" تحريضا صريحا أو دعوة مباشرة لارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون.
 
ونفى نفس المصدر، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها بشأن واقعة توقيف حميد المهدوي، مشددا على أن عملية الضبط والإيقاف كانت بأمر من السلطات القضائية، وعلى خلفية أفعال ووقائع تعتبر "مجرمة " قانونا حسب نفس المصدر...ومن المحتمل أن تقرر النيابة العامة بعد لحظات في مصير الزميل المهدوي .
 
 

 

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المغرب شوف تيفي حميد المهداوي وكيل الملك المنع الحسيمة

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