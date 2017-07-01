عاجل...مثول ''حميد المهداوي'' أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة ﻿

كشف عضو بهيئة الدفاع عن الصحفي ''حميد المهداوي'' أنه سيمثل بعد لحظات أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، بعد إعتقاله عشية يوم الخميس الماضي بالحسيمة.

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كشف عضو بهيئة الدفاع عن الصحفي ''حميد المهداوي'' أنه سيمثل بعد لحظات أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، بعد إعتقاله عشية يوم الخميس الماضي بالحسيمة.



وأضاف ذات المصدر، أن النيابة العامة ستقرر بعد لحظات متابعة ''المهداوي'' إما في حالة سراح أو سيتم إحالته على السجن الإحتياطي إلى حين مثوله أمام القضاء بعد تحديد تاريخ جلسات محاكمته بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة.



ومددت النيابة العامة فترة الحراسة النظرية لحميد المهداوي، حيث تم إضافة 24 ساعة جديدة بطلب من الشرطة القضائية لتعميق التحقيق والبحث مع المهداوي بعد إعتقاله على خلفية فيديو بثه من مدينة الحسيمة عشية الإحتجاجات الأخيرة.





