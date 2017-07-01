بالفيديو.. هاذ الشي بزاف:شوفو الحكرة..شفارا هازين سلاح أبيض كيتعداو على الناس في واضحة النهار بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة قيام لصوص، بالاعتداء على مجموعة من المواطنين تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة قيام لصوص، بالاعتداء على مجموعة من المواطنين تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها بهذا الخصوص فإن تفاصيل هذا الفعل الإجرامي، وقع أخيرا على مستوى حي سيدي البرنوصي بالبيضاء، حيث أقدم لصوص على اعتراض سبيل المواطنين تحت التهديد بالسلاح الأبيض، في ظل غياب تام للأمن.

وأكد المصدر ذاته أن حي سيدي البرنوصي وكباقي العديد من الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء، تعرف تواجدا كبيرا للخارجين عن القانون، الذين يستغلون غياب الأمن ببعض المناطق لتهديد حياة المواطنين وسرقة ما بحوزتهم.



