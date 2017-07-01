هجوم بالصواريخ على مصفاة لتكرير البترول بالسعودية ﻿

أطلق المسلحون الحوثيون أمس صاروخا باليستيا بعيد المدى على مصفاة لتكرير النفط في محافظة ينبع السعودية وأعلن الحوثيون أن الصاروخ أصاب هدفه وأحدث أضررا مادية بالغة.



شوف تيفي





أطلق المسلحون الحوثيون أمس صاروخا باليستيا بعيد المدى على مصفاة لتكرير النفط في محافظة ينبع السعودية وأعلن الحوثيون أن الصاروخ أصاب هدفه وأحدث أضررا مادية بالغة.



ونقلت وكالة أنباء "سبأ" عن مصدر عسكري أمس مقرب من الحوثيين، أن "القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا بالستيا بعيد المدى (بركان إتش 2) على مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع السعودية"، مضيفا أن "الصاروخ أصاب هدفه مخلفا خسائر كبيرة في المصافي".



وأكد ذات المصدر استهداف بوابة الموسم، في قطاع جيزان، بصواريخ أخرى موضحا بالقول "المسلحون استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في منطقة "الطوال"، بإصابات مباشرة".



إلا أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية أعلنت أمس أن محولا كهربائيا في مصفاة "سامراف" التابعة لشركة "أرامكو" البترولية و"إكسون موبيل" الأمريكية احترق مساء السبت بسبب الحرارة المرتفعة.



وذكر المتحدث الإعلامي للهيئة عبد الرحمن العبد القادر، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية " مساء أمس، أنه ونتيجة لحرارة الطقس فقد تعرض أحد المحولات الكهربائية التابعة لبوابة مصفاة سامرف للاحتراق" "ولَم يسفر الاحتراق عن أية خسائر بشرية أو تشغيلية "مؤكدا أن العمل في المصفاة مستمر ولم يتأثر بما حدث.





