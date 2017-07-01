برلمانيون وخليجيون يصطادون آخر الحيوانات البرية بالصحراء المغربية ﻿

أغضبت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، فاعلين جمعويين بكل من مدينة أسا الزاك والسمارة، تظهر حيوانات برية مهددة بالإنقراض خاصة الغزلان، قد وقعت ضحية لممارسي هواية صيد



بوليتيك

شوف تيفي



أغضبت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، فاعلين جمعويين بكل من مدينة أسا الزاك والسمارة، تظهر حيوانات برية مهددة بالإنقراض خاصة الغزلان، قد وقعت ضحية لممارسي هواية صيد الوحيش.



وكشف فاعل جمعوي بمدينة السمارة، أن خليجيين بثوا صورا ومقاطع فيديو مباشرة من منطقة تسمى "غرب المسيد"، وهم يقومون بذبح غزال بعد تصويرهم عملية إصطياده، فكيف يعقل السماح لهم بإصطياد وحيش الصحراء المهددة بالإنقراض بسبب التغيرات الطبيعية.



وطالب ذات المصدر، بتدخل عاجل للسلطات الوصية على القطاع للحد من المجازر المرتكبة في حق الحيوانات البرية، موضحا بأن نشر فيديوهات بالصوت والصورة توثق عملية الصيد بكل حرية، ستشجع هواة الصيد المحليين، مايعني القضاء نهائيا على وحيش الصحراء المغربية خلال شهور.



وفي ذات السياق، صرح فاعل جمعوي من مدينة أسا الزاك، بأن الصورالبشعة لغزلان الصحراء وهي قتيلة أضحى حديث الخاص والعام، لكن لا توجد معلومات مؤكدة حول توقيت إلتقاط الفيديوهات ومكانها تحديدا، حيث أن أصحاب الفيديو أكدوا أن عملية صيدهم تمث في المغرب.



وأضاف ذات المصدر، أن الخطير في الأمر هي صور لشخصيات برلمانية وسياسية، ألتقطوا صورا مع صيدهم المشكل أساسا من غزلان الصحراء بمنطقة بين السمارة وأوسرد قرب محمية معروفة.