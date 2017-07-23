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بالفيديو والصورة..نجمة هندية مشهورة تقضي عطلتها الصيفية وتصور فيلمها الجديد بالمغرب

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 12:29 بالفيديو والصورة..نجمة هندية مشهورة تقضي عطلتها الصيفية وتصور فيلمها الجديد بالمغرب | ثقافة و فنون
بالفيديو والصورة..نجمة هندية مشهورة تقضي عطلتها الصيفية وتصور فيلمها الجديد بالمغرب
تقضي نجمة بوليوود الشهيرة كاترينا كييف عطلتها الصيفية فى المغرب قبل أن تبدأ تصوير دورها فى فيلم '' Tiger Zinda Hai '' مع سلمان خان المتواجد بمدينة الصويرة.

"شوف تيفي"

تقضي نجمة بوليوود الشهيرة كاترينا كييف عطلتها الصيفية فى المغرب قبل أن تبدأ تصوير دورها فى فيلم " Tiger Zinda Hai " مع سلمان خان المتواجد بمدينة الصويرة.

ونشرت النجمة الهندية على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "انستغرام" صورا ومقطع فيديو، ظهر ت خلالها وهي تستمتع بركوبها الأمواج بشاطئ مدينة الصويرة.

وكانت وسائل إعلام هندية، قد كشفت أن الفيلم الهندي الجديد الذي تصور أحداثه بمدينة الصويرة، هو من إخراج على عباس ظافر، ومن بطولة كاترينا كييف وسلمان خان وعدد من نجوم بوليوود، أبرزهم انجاد بيدى ورانفير شورى وزخارى كوفين وغيرهم.

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