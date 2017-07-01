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بعد 18 سنة من وفاته... الحسن الثاني الملك الذي لن يمحى من ذاكرة المغاربة

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 12:20 بعد 18 سنة من وفاته... الحسن الثاني الملك الذي لن يمحى من ذاكرة المغاربة | مجتمع
بعد 18 سنة من وفاته... الحسن الثاني الملك الذي لن يمحى من ذاكرة المغاربة
تحل اليوم الأحد الموافق ل 23 يوليوز 2017 الذكرى 18 لوفاة الراحل الحسن الثاني، حيث في مثل هذا اليوم من سنة 1999، أعلن رسميا عن وفاة الملك الحسن الثاني بالرباط، على إثر نوبة قلبية حادة، خلفت حزنا كبيرا في

شوف تيفي

 

تحل اليوم الأحد الموافق ل 23 يوليوز 2017 الذكرى 18 لوفاة الراحل الحسن الثاني، حيث في مثل هذا اليوم  من سنة 1999، أعلن رسميا عن وفاة  الملك الحسن الثاني بالرباط، على  إثر نوبة قلبية حادة، خلفت حزنا كبيرا في صفوف المغاربة وشخصيات ومنظمات سياسية وحقوقية دولية كذلك ، حيث كان موكب جنازته الأعظم في التاريخ الحديث حيث حضره ممثلو أكثر من 60 دولة ورافقه زعماء دول عظمى شخصيا إلى متواه الأخير بقبره إلى جانب والده محمد الخامس.

وولج الملك الحسن الثاني، المولود بالرباط في 9 يوليوز  1929، حلبة السياسة بعد وفاة والده محمد الخامس ملك المغرب يوم 26 فبراير 1961، فتم تنصيبه ملكا يوم 3 مارس  1961 بوصفته وليا للعهد منذ سنوات، وكذا لكونه الإبن البكر لأبيه محمد الخامس، حيث درس القانون بالرباط وحصل على الإجازة فيه في مدينة بوردو الفرنسية.

وبعد سنوات فقط من توليته عرش أسلافه، واجه الملك الحسن الثاني عدة قلاقل وصعوبات سياسية وإجتماعية داخلية وخارجية، حيث كان ملف إستكمال الوحدة الترابية للمملكة أولى إهتمامات الملك، دفعته إلى إبداع المسيرة الخضراء المستوحاة من الثورات الهادئة لكبار الزعماء في العالم "كماوتسي تونغ" و"المهاتما غاندي"، حيث مكنت المسيرة من إسترجاع إقليمي واذي الذهب والساقية الحمراء من الإستعمار الإسباني.

وحظي الملك الحسن الثاني، باحترام كبير من زعماء الدول العظمى في العالم بسبب مواقفه القوية وقدرته التواصلية الناذرة، حيث إستطاع كسب ود وإحترام قادة العالم الذين ربطوا معه صداقات شخصية وسياسية، بل أن صيته  وشهرته وازت  مملكته وبلده المغرب، حيث أضحى المغرب مقرونا بذكر الملك الحسن الثاني الذي عبر عن مواقفه بكل ثقة في جميع المحافل الدولية والعربية.

وستبقى ذاكرة المغاربة قاطبة محتفظة بكلماته التي ألقاها في  خطاباته التي تحولت إلى وثائق تاريخية، تختزل تاريخ المملكة المغربية بعد الإستقلال، حيث كان المغاربة يعتبرون كلماته بمثابة  وصايا وتوجيهات الأب  قبل أن تكون كلمة لرئيس الدولة لشعبة، كما تحتفظ  الذاكرة العالمية بالتصريحات الصحفية المثيرة لملك التواصل بإمتياز داخليا وخارجيا رغم القلاقل والحروب والإضطرابات الداخلية  التي عاصرها  الراحل الحسن الثاني أهمها نجاته بأعجوبة من محاولتين انقلابيتين فاشلتين ....

وساهمت عبقرية  الراحل، في تجاوز المغرب لأزمات سياسية أطاحت بأنظمة إقليمية إبان المد الثوري  في العالم، حيث استطاع، إيجاد توازن سياسي في المغرب، حيث نادى بضرورة التعايش بين الملكية والأحزاب وخصوصا المعارضة منها. وقد توجت سياسته التوازنية بإيجاد حكومة التناوب في التسعينيات والتي أمسك بزمامها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ذو التاريخ الطويل في المعارضة في فبراير 1998 بعد تعيين عبد الرحمان اليوسفي كوزير أول للحكومة أنذاك، مهدت الانتقال السلس للحكم بالمغرب .

 

 

 

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