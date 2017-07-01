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فضيحة بمهرجان وجدة للراي..شوفو شنو وقع للجماهير

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 11:24 فضيحة بمهرجان وجدة للراي..شوفو شنو وقع للجماهير | ثقافة و فنون
فضيحة بمهرجان وجدة للراي..شوفو شنو وقع للجماهير
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يُظهر حالة الفوضى العارمة التي عرفتها سهرة ليلة السبت الأحد بمهرجان الراي بمدينة وجدة نظرا للتدافع الكبير بين الحاضرين للسهرة والذين تراشقوا بالحجارة فيما بينهم.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يُظهر حالة الفوضى العارمة التي عرفتها سهرة ليلة السبت الأحد بمهرجان الراي بمدينة وجدة نظرا للتدافع الكبير بين الحاضرين للسهرة والذين تراشقوا بالحجارة فيما بينهم.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن قلة رجال القوات العمومية ورجال الأمن الخاص، ساهم في وقوع فوضى عارمة بالقرب من خشبة السهرة، مشيرا إلى أن تراشق الحجارة بين الجماهير كاد لولا الألطاف الإلهية أن يتسبب في كارثة.

ووصف المصدر ذاته ما وقع بالفضيحة، مشيرا إلى أن إغلاق القوات العمومية لبعض الأبواب ساهم في تدافع الحاضرين وسوء التنظيم شوه سمعة أحد أكبر وأهم المهرجانات بالمغرب.

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المغرب شوف تيفي مهجران وجدة القوات العمومية

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