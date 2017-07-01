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فيديو جد مؤلم..فتاة مغربية تذرف الدموع بحرارة: قتلو لي ختي وراجلها هو اللي قتلها

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 11:05 فيديو جد مؤلم..فتاة مغربية تذرف الدموع بحرارة: قتلو لي ختي وراجلها هو اللي قتلها | حوادث و حقوق
فيديو جد مؤلم..فتاة مغربية تذرف الدموع بحرارة: قتلو لي ختي وراجلها هو اللي قتلها
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، يظهر فتاة وهي تذرف الدموع بحرارة، مؤكدة أن شقيقتها قُتلت على يد زوجها بمدينة طنجة، ولم تنتحر كما جاء في محضر المصالح الأمنية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، يظهر فتاة وهي تذرف الدموع بحرارة، مؤكدة أن شقيقتها قُتلت على يد زوجها بمدينة طنجة، ولم تنتحر كما جاء في محضر المصالح الأمنية.
وأوضحت هذه الفتاة أن شقيقتها تعيش بالديار الإسبانية، وقد حلت بمدينة طنجة حتى تطلب من زوجها مساعدتها على إتمام أوراق رضيعتها التي انجبتها، إلا أن الزوج وبسبب رفضه فكرة انجابها لرضيعة، أقدم على قتلها بسبب رفضها الاجهاض.

وعبرت هذه الفتاة عن استغرابها من انتحار شقيقتها وهي ما تزال "نفيسة" وبعد 12 يوما فقط من انجابها، موضحة أن فرضية انتحارها بتناول جرعة زائدة من حبوب الأدوية أمر مستحيل ولا يمكنه الوقوع، داعية في الوقت ذاته المسؤولين إلى التدخل حتى تظهر الحقيقة.

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المغرب شوف تيفي الفتاة الزوج الشقيقة القتل

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