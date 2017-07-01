طقس حار جدا يصل إلى 46 درجة بهذه المناطق يومه الأحد..وهذه هي حالة البحر ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون الجو حارا شيئا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس وداخل سوس.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن يكون الجو حارا شيئا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس وداخل سوس.

كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل. وخلال الزوال والمساء، سيلاحظ ظهور سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس، وبالسفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية قد تعطي قطرات مطرية محليا رعدية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء غائمة شمال غرب الأقاليم الجنوبية ووسط البلاد، وقليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

ويرتقب أن تهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بجنوب شرق البلاد والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي أو الغربي عموما بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل، ما بين 25 و31 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبالسفوح الجنوبية الشرقية وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحراة خلال النهار ما بين 41 و46 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 35 و41 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وداخل سوس والشياظمة وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و35 درجة بالسايس والريف والغرب والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس وعبدة وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بين تطوان وسبتة على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بين العرائش والرباط، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الصويرة وطانطان، وهائجا بباقي السواحل.



