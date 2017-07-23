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مثير وبالصور..الفايسبوكيون كاعيين وها علاش

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 02:03 مثير وبالصور..الفايسبوكيون كاعيين وها علاش | مجتمع
مثير وبالصور..الفايسبوكيون كاعيين وها علاش
عبر فايسبوكيون عن غضبهم بعد انتشار صور مختلفة لعمليات اصطياد غزلان بأسا الزاك جنوب المغرب، قيل أنها تعود لخليجيين يحلون بالمنطقة لاستنزاف الثروة الحيوانية بدون احترام شروط القنص.

شوف تيفي

عبر فايسبوكيون عن غضبهم بعد انتشار صور مختلفة لعمليات اصطياد غزلان بأسا الزاك جنوب المغرب، قيل أنها تعود لخليجيين يحلون بالمنطقة لاستنزاف الثروة الحيوانية بدون احترام شروط القنص.

وصب أغلبهم جام غضبهم من الصور المتداولة على نطاق واسع، وطالبوا بتدخل السلطات المسؤولة عن القطاع، للحد من هذه التجاوزات التي تستنزف الثروة الحيوانية دون اعتبار ولا احترام للقانون.

من جهتها عبرت إحدى الجمعيات بالمنطقة عن استنكارها لهذه الصور، وبعض الفيديوهات التي تظهر خليجيين يعلقون مجموعة من الغزلان المحظور قنصها على سياراتهم وسط الصحراء المغربية.

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