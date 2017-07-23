وفاة الممثل الأمريكي جون هيرد بطل فيلمي ''كيفين وحيد في المنزل''و''كيفين وحيد في نيويورك'' ﻿

عن سن ناهز 71 عاما توفي اليوم السبت، الممثل الأمريكي جون هيرد بأحد فنادق مدينة بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا.

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عن سن ناهز 71 عاما توفي اليوم السبت، الممثل الأمريكي جون هيرد بأحد فنادق مدينة بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا.

وأكدت خبر الوفاة، اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إحدى الموظفات بهيئة الطب الشرعي بمدينة سانتا كلارا، حيث عثر على جثة ''هيرد''، مساء أمس، بالفندق، وقالت موظفة الطب الشرعي: إن سبب الوفاة لم يعرف بعد.

وتقول بوابة المشاهير ''تي إم زد''، إن هيرد خضع يوم الأربعاء الماضي لإجراء ''عملية بسيطة بالظهر'' بمستشفى جامعة ستانفورد.

وقد اشتهر ''هيرد''، خاصة من خلال دوره في فيلم ''كيفين – وحيد فى المنزل '' عام 1990، حيث مثل دور والد الصبي ماكاولي كولكين، وقام بنفس الدور في الجزء الثاني المعروف باسم ''كيفين – وحيد في نيويورك'' عام 1992.

للاشارة فقد تضمنت بوابة ''إي إم دي بي'' للأعمال الفنية 179 عملا شارك فيها هيرد منها ما هو سينمائي ومنها ما هو تلفزيوني.