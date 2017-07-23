عاجل :صور حصرية لأفراد العصابة التي دفعت البوليس لإطلاق القرطاس بالرباط ﻿

توصلت''شوف تيفي'' في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد بصور حصرية للموقوفين الذين قاوموا رجال الأمن بالرباط بالأسلحة اليوم السبت ما استدعى إطلاق 5 رصاصات تحذيرية من أجل توقيفهم.

شوف تيفي:

توصلت''شوف تيفي'' في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد بصور حصرية للموقوفين الذين قاوموا رجال الأمن بالرباط بالأسلحة اليوم السبت ما استدعى إطلاق 5 رصاصات تحذيرية من أجل توقيفهم.

الموقوفون، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وقد تم وضعهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية لتوقيف مشتبه فيها خامس بعد أن تم تحديد هويته بالكامل.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ،أفاد أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب عدة سرقات مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية المكثفة من رصدهم صباح اليوم على متن سيارة خفيفة بالقرب من حي مابيلا، حيث اضطر موظف شرطة، أمام رفض الإمتثال والمقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيهم، لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق خمس رصاصات، أربع من بينها تحذيرية فيما أصابت الخامسة السيارة، الأمر الذي مكن من توقيف أربعة من بين أفراد العصابة.