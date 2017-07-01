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بالفيديو.. مراسلة تلفزيونية تلقى مصرعها مباشرة على الهواء

بتاريــخ : 23 يوليوز 2017 / 00:21 بالفيديو.. مراسلة تلفزيونية تلقى مصرعها مباشرة على الهواء | دولي
بالفيديو.. مراسلة تلفزيونية تلقى مصرعها مباشرة على الهواء
لقيت مراسلة تلفزيون هندية تبلغ من العمر 58 عاماً مصرعها على الهواء مباشرة عقب سقوط نخلة عليها في أحد الشوارع بمدينة بومباي الهندية أثناء مرورها لتسجيل تقرير تلفزيوني في منطقة تشيمبور.

شوف تيفي

لقيت مراسلة تلفزيون هندية تبلغ من العمر 58 عاماً مصرعها على الهواء مباشرة عقب سقوط نخلة عليها في أحد الشوارع بمدينة بومباي الهندية أثناء مرورها لتسجيل تقرير تلفزيوني في منطقة تشيمبور.

وأوضح مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة الموضوعة أعلى احد المتاجر الذي وقع أمامه الحادث المراسلة وهي تسير مرتدية قميصاً لونه أزرق وبنطال أسود اللون لتتفاجأ بالرياح تسقط نخلة على رأسها وتلقى مصرعها على الفور.

وقد انتشر الفيديو اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير حيث صدم الناشطين اثر هذه الحادثة الغريبة جداً والمؤسفة.

 

 

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المغرب شوف تيفي مراسلة تلفزيون تسجيل تقرير حادث مأساوي بومباي الهند

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