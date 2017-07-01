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نقابيون مقربون من ''محمد يتيم'' يرحلون جماعيا من وزارة التعليم نحو الشغل والإدماج المهني

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 22:30 نقابيون مقربون من محمد يتيم يرحلون جماعيا من وزارة التعليم نحو الشغل والإدماج المهني | بوليتيك
نقابيون مقربون من ''محمد يتيم'' يرحلون جماعيا من وزارة التعليم نحو الشغل والإدماج المهني
لا حديث بين أصدقاء مقربين من ''محمد يتيم'' وزير الشغل والإدماج المهني سوى عن عدد الأطر الإدارية التي ستحتاجهم وزارته لتشكيل فوج من مفتشي الشغل لمواكبة مخططاتها طبقا لإلتزامات حكومية سابقة.

شوف تيفي

لا حديث بين أصدقاء مقربين من "محمد يتيم" وزير الشغل والإدماج المهني سوى عن عدد الأطر الإدارية التي ستحتاجهم وزارته لتشكيل فوج من مفتشي الشغل لمواكبة مخططاتها طبقا لإلتزامات حكومية سابقة.

وحسب مصادر مطلعة، فالأصدقاء المخلصون لمحمد يتيم الذين ينتمي أغلبيتهم للتعليم، يعولون على قبول وزارة الشغل "بطلبات الإلتحاق" بزعيمهم السابق لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية لمدة تزيد عن عشر سنوات، حيث إتفقوا على الرحيل جماعة من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي نحو وزارة الشغل والإدماج المهني.

وأوضح ذات المصدر، فرغم قلة المناصب المالية المخصصة لوزارة الشغل والإدماج المهني، لكن "محمد يتيم" سيلجأ إلى مسطرة قانونية وهي "تغيير الإطار" لجلب الأطر التي يرغب فيها من قطاعات أخرى لتشكيل فوج المفتشين.

وأضاف ذات المصدر، أن العديد من الأطر المقربة من "محمد يتيم" تعول عليه وعلى وزراء آخرين في الحزب للإستفاذة من التوجه الجديد للحكومة، السماح لقطاعاتها الوزارية بقبول طلبات الموظفين "تغييرالإطار" من وزارة إلى أخرى، أو التنقل من مدرسة في الهوامش إلى مكتب بالمركز.

وفي ذات السياق، كشف مسؤول بوزارة الشغل والإدماج المهني، طالب عدم الكشف عن هويته، أن الوزارة لم تحسم بعد في تحديد عدد الموظفين الذين ستقبل طلبات إلحاقهم، لكن أكد بأن نية الوزارة الإستفاذة من موارد بشرية جديدة إعتمادا على مسطرة "تغيير الإطار".

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