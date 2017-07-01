شابة تعرات أمام رئيسي دولتين وها أشنو وقع ليها ﻿

تفاجأ رئيسي أوكرانيا بيترو بوروشينكو وبيلاروس الكسندر لوكاشينكو، أمس، لحظة التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، بدخول ناشطة في حركة ''فيمن''، تعرت أمام الرئيسين والكاميرات، وبدأت في ترديد شعارات

شوف تيفي

تفاجأ رئيسي أوكرانيا بيترو بوروشينكو وبيلاروس الكسندر لوكاشينكو، أمس، لحظة التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، بدخول ناشطة في حركة "فيمن"، تعرت أمام الرئيسين والكاميرات، وبدأت في ترديد شعارات الحركة.

وكشفت مصادر روسية أن المحامي قال إن التهمة وجهت ضدها وفقا لثلاثة أجزاء من المادة رقم 296 من قانون العقوبات الجنائية الأوكراني (القيام بعمل شغب مع إبداء مقاومة لممثلي السلطة). وأشار إلى أن الفتاة قضت الليلة الماضية في سجن التوقيف المؤقت، حيث يحوم خطر السجن من عامين إلى خمس سنوات حول أنجلينا دياش الناشطة في حركة "Femen" النسائية بسبب تعريها أمس الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفتاة المذكورة ظهرت بشكل مفاجئ يوم أمس خلال التوقيع على وثائق رسمية ثنائية بين أوكرانيا وبيلاروس بحضور رئيسي الدولتين وتعرت تعبيرا عن الاحتجاج. وبدأت تردد شعار "عاشت روسيا البيضاء!"، وهذه الكلمات بالذات كانت مكتوبة على جسدها العاري، حسب المصادر ذاتها، وبعد إخراجها من القاعة همس لوكاشينكو بكلمات ما لنظيره الأوكراني وابتسم.