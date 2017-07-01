 فتح باب التسجيل عبر الخدمة الإلكترونية ''منحتي'' لمتابعة الدراسة بسلكي ''تقني'' و''تقني متخصص'' بمؤسسات التكوين المهني ﻿
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فتح باب التسجيل عبر الخدمة الإلكترونية منحتي لمتابعة الدراسة بسلكي تقني وتقني متخصص بمؤسسات التكوين المهني | مجتمع

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فتح باب التسجيل عبر الخدمة الإلكترونية ''منحتي'' لمتابعة الدراسة بسلكي ''تقني'' و''تقني متخصص'' بمؤسسات التكوين المهني

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 20:49 فتح باب التسجيل عبر الخدمة الإلكترونية منحتي لمتابعة الدراسة بسلكي تقني وتقني متخصص بمؤسسات التكوين المهني | مجتمع
فتح باب التسجيل عبر الخدمة الإلكترونية ''منحتي'' لمتابعة الدراسة بسلكي ''تقني'' و''تقني متخصص'' بمؤسسات التكوين المهني
أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى علم الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2016-2017 والراغبين في الاستفادة من منحة دراسية لمتابعة دراستهم

 شوف تيفي:

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى علم الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2016-2017 والراغبين في الاستفادة من منحة دراسية لمتابعة دراستهم بسلكي "تقني" و"تقني متخصص" بمؤسسات التكوين المهني، ابتداء من السنة التكوينية 2017- 2018، أن بإمكانهم تسجيل طلبهم عبر الخدمة الإلكترونية "منحتي"، ابتداء من تاريخ صدور هذا البلاغ وإلى غاية 31 يوليوز 2017.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه يمكن للراغبين في الحصول على هذه المنحة، التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط (منحتي.ما).

وأشارت إلى أن صرف هذه المنحة سيخضع إلى نفس الشروط والضوابط المطبقة على المنحة الدراسية التي تمنح لطلاب الجامعات، حيث ستصرف لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية وعبر ثلاثة أشطر، مضيفة أنه سيتم تحديد لائحة مؤسسات التكوين المهني التي يحق لمتدربيها الاستفادة من المنح بقرار مشترك للسلطتين المكلفتين بالتكوين المهني والمالية.

وأضاف المصدر أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بخصوص الخدمة الإلكترونية "منحتي" من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، كما يمكن ربط الاتصال بالرقم الأخضر (0800001122) للاستفسار بخصوص كيفية الولوج إلى هذه الخدمة.

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