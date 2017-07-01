مـــــــؤلم: وفاة زوجة فنان مشهور ﻿

توفيت زوجة النجم المصري الكبير عزت العلايلي أمس الجمعة بعد صراع مع المرض، في وقت خيمت أجواء حزينة بمنزل العلايلي.

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توفيت زوجة النجم المصري الكبير عزت العلايلي أمس الجمعة بعد صراع مع المرض، في وقت خيمت أجواء حزينة بمنزل العلايلي.

وتأتي وفاة زوجة الفنان القدير بعد يومين فقط من وفاة نجل شقيقته والذي رحل بشكل مفاجئ، وسبب الأمر صدمة كبيرة للعلايلي الذي تصادف تلقيه للخبر في أثناء وجوده بإحدى الندوات الفنية، مما اضطره للاعتذار عن استكمالها ومغادرة المكان على الفور.

وكانت زوجة الفنان عزت العلايلي قد تعرضت لوعكة صحية دقيقة في شهر أبريل الماضي، اضطرتها للمكوث عدة أسابيع بالمستشفى، وهو حينها اضطر لإيقاف تصوير مشاهده في مسلسل "قصر العشاق" للوقوف بجوارها، وبعدها عاد للبلاتوهات بعدما تحسنت صحتها، وقد عرض مسلسله "قصر العشاق" في شهر رمضان من عام 2017.