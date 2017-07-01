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امرأة تطلق زوجها بسبب تجاهله لرسائلها عبر الميسنجر

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 19:58 امرأة تطلق زوجها بسبب تجاهله لرسائلها عبر الميسنجر | منوعات
امرأة تطلق زوجها بسبب تجاهله لرسائلها عبر الميسنجر
أصدرت محكمة تايوانية حكما بالطلاق لصالح امرأة طلبت الطلاق من زوجها بسبب تجاهله لرسائلها عبر الميسنجر.

"شوف تيفي"

أصدرت محكمة تايوانية حكما بالطلاق لصالح امرأة طلبت الطلاق من زوجها بسبب تجاهله لرسائلها عبر الميسنجر.

وحسب ما نقلته قناة بي بي سي نيوز، فإن الرجل تجاهل رسائل زوجته ولم يرد عليها لمدة تزيد عن ستة أشهر، بما في ذلك رسالة أبلغته فيها دخولها المستشفى بعد تعرضها لحادث طريق.

هذا وأرسل الزوج رسالة وحيدة بعد مرور أسابيع عدة من وقوع الحادث، تضمنت، باختصار، أخبار كلبه والبريد المرسل إليه. إلا أن تجاهله لرسائلها، وبسبب الموقف العدائي لأقاربه تجاهها، زاد من غضبها ودفعها لطلب الطلاق فقدمت الزوجة شكوى على زوجها لعدم تأمينه دخل ثابت.

وفي يوم جلسة المحكمة ، لم يحضر الزوج، مع العلم أنه لم يرد على المذكرات التي أرسلت إليه، ما دفع القاضية إلى الموافقة على طلب الزوجة بالطلاق .

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المغرب شوف تيفي محكمة تايوانية توافق لامراة طلب طلاق رسائل ميسنجر

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