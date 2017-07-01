مبادرة جديدة تقترب من إنهاء أزمة حراك-الريف قبل نهاية شهر يوليوز ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أطرافا سياسية وحقوقية تعمل في سرية تامة لإنجاح مبادرة جديدة ستنهي بشكل كامل أزمة الإحتجاجات بإقليم الحسيمة التي إستمرت أكثر من 8 أشهر وخلفت عدة معتقلين وكذا مصابين في صفوف

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن أطرافا سياسية وحقوقية تعمل في سرية تامة لإنجاح مبادرة جديدة ستنهي بشكل كامل أزمة الإحتجاجات بإقليم الحسيمة التي إستمرت أكثر من 8 أشهر وخلفت عدة معتقلين وكذا مصابين في صفوف المحتجين والقوات العمومية.



وأضاف مصدر مقرب من المبادرة، أن دعوة معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة والذين يعدون زعماء الإحتجاجات، برفض أي مظاهرة إحتجاجية يوم 30 يوليوز الجاري، جاءت بوساطة من أصحاب المبادرة الذين إتفقوا على العمل في سرية تامة مخافة الركوب على المجهودات وتقويضها من طرف دعاة العنف وأعداء الإستقرار وفق ذات المصدر.



وأوضح ذات المصدر، أن النقطة الأساسية والصعبة في الموضوع ككل هو مطلب الإفراج عن المعتقلين والذي يستوجب توفر شروط وتدخلات أكبر من المبادرة وأصحابها، لكن الحوار والعمل في سرية تامة والإبتعاد عن التوثر قد ينهي الملف.