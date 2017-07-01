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''مراد العتابي'' سيخضع لعملية جراحية جديدة على الرأس بالمستشفى العسكري بالرباط

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 18:49 مراد العتابي سيخضع لعملية جراحية جديدة على الرأس بالمستشفى العسكري بالرباط | حوادث و حقوق
''مراد العتابي'' سيخضع لعملية جراحية جديدة على الرأس بالمستشفى العسكري بالرباط
علمت ''شوف تيفي'' أن ضحية إحتجاجات يوم الخميس ''الأسود'' سيخضع لعملية جراحية ثانية على الرأس خلال الساعات القليلة المقبلة.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن ضحية إحتجاجات يوم الخميس ''الأسود'' سيخضع لعملية جراحية ثانية على الرأس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف ذات المصدر، أن أفرادا من عائلة ''مراد العتابي'' قد زاروا المستشفى العسكري يوم أمس وتحدثوا مع بعض الأطر الطبية بالمستشفى، حيث أكد لهم أن حالة الضحية للضحية دقيقة لكنها مستقرة في الوقت الحالي، وأنه سيخضع لعملية جراحية ثانية في الساعات القليلة المقبلة.

وقال ذات المصدر، أن الطاقم الطبي المشرف على الحالة الصحية ''لمراد'' يرفض الحديث عن الوضعية الصحية الحالية ''لمراد العتابي'' بمبرر أنه لاجديد في الموضوع، حيث لايزال في العناية المركزة منذ نقله من مستشفى محمد الخامس بالحسيمة يوم الخميس الماضي عبر الطائرة نحو المستشفى العسكري بالرباط.

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