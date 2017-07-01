محمد يتيم.. سنحاول تجاوز سلبيات التجربة السابقة لحكومة عبد الإله بن كيران ﻿

صرح محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني خلال برنامج إذاعي، أن وزارته تشتغل رفقة النقابات والباطرونا، لإعادة بناء منهجية جديدة لتجاوز سلبيات وأثار تجربة الحكومة السابقة التي كان يشرف عليها عبد

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صرح محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني خلال برنامج إذاعي، أن وزارته تشتغل رفقة النقابات والباطرونا، لإعادة بناء منهجية جديدة لتجاوز سلبيات وأثار تجربة الحكومة السابقة التي كان يشرف عليها عبد الإله بن كيران.



وأضاف محمد يتيم، أن رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني دعا المسؤولين بالجهات والأقاليم إلى فتح الحوارات القطاعية مع النقابات محليا في أفق تتويجه بإجتماعات مركزية خلال الحوار الإجتماعي والتي سيشرف عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.



وأوضح يتيم أنه إتفق مع المركزيات النقابية، لإعادة النظر وبناء منهجية جديدة خلافا للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة السابقة، بهدف محو الاثار السلبية التي خلفتها.