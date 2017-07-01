 رسميا ولأول مرة..الحكومة تحدد تعويضا قانونيا للمتدربين في المؤسسات العمومية وبالقطاع الخاص ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو فهاذ الطوموبيلة فكازا | بووز

بالفيديو..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو فهاذ الطوموبيلة فكازا

مراد العتابي سيخضع لعملية جراحية جديدة على الرأس بالمستشفى العسكري بالرباط | حوادث و حقوق

''مراد العتابي'' سيخضع لعملية جراحية جديدة على الرأس بالمستشفى العسكري بالرباط

وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض | ثقافة و فنون

وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض

محمد يتيم.. سنحاول تجاوز سلبيات التجربة السابقة لحكومة عبد الإله بن كيران | بوليتيك

محمد يتيم.. سنحاول تجاوز سلبيات التجربة السابقة لحكومة عبد الإله بن كيران

رسميا ولأول مرة..الحكومة تحدد تعويضا قانونيا للمتدربين في المؤسسات العمومية وبالقطاع الخاص | بوليتيك

رسميا ولأول مرة..الحكومة تحدد تعويضا قانونيا للمتدربين في المؤسسات العمومية وبالقطاع الخاص

بالفيديو..نداء عاجل من خادمتين مغربيتين بالحسيمة..شوفو أشنو وقع ليهم‎ | بووز

بالفيديو..نداء عاجل من خادمتين مغربيتين بالحسيمة..شوفو أشنو وقع ليهم‎

شوف كيفاش كيلعبو في الطريق بالتريبورتور | حوادث و حقوق

شوف كيفاش كيلعبو في الطريق بالتريبورتور

حالة مستعجلة لطفلة محتاجة في أقرب وقت لمُتبرع بالدم من فصيلة - O | مجتمع

حالة مستعجلة لطفلة محتاجة في أقرب وقت لمُتبرع بالدم من فصيلة - O

سابقة.. الدرك والأمن لتأمين تنقلات المواطنين في “الطوبيسات” | بوليتيك

سابقة.. الدرك والأمن لتأمين تنقلات المواطنين في “الطوبيسات”

وضع العصا في عجلة المملكة‪!‬

رسميا ولأول مرة..الحكومة تحدد تعويضا قانونيا للمتدربين في المؤسسات العمومية وبالقطاع الخاص

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 18:28 رسميا ولأول مرة..الحكومة تحدد تعويضا قانونيا للمتدربين في المؤسسات العمومية وبالقطاع الخاص | بوليتيك
رسميا ولأول مرة..الحكومة تحدد تعويضا قانونيا للمتدربين في المؤسسات العمومية وبالقطاع الخاص
كشف مصدر حكومي، أن الحكومة ستفعل قريبا برنامجا للتأهيل والتأطير موجه، للمتدربين داخل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا القطاع الخاص، سيحصل بموجبه المتدربون على تعويضات مالية شهرية جراء

شوف تيفي

كشف مصدر حكومي، أن الحكومة ستفعل قريبا برنامجا للتأهيل والتأطير موجه، للمتدربين داخل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا القطاع الخاص، سيحصل بموجبه المتدربون على تعويضات مالية شهرية جراء فترة التدريب التي يخضعون لها داخل المؤسسات والمقاولات .

ووفق ذات المصدر، فالإجراء الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ لأول مرة في المغرب قريبا بعد الموافقة عليه وإقراره في البرنامج الحكومي، سيستفيذ منه المعطلون الحاصلون على الشواهد، حيث ينكب مستشارون برئاسة الحكومة على إعداد مسودة مرسوم في الموضوع.

وأضاف ذات المصدر، فالمرسوم هو الذي سيحدد قيمة التعويض المالي الذي سيحصل عليه المتبارون سواء في المؤسسات العمومية أو في المقاولات الخاصة، حيث ينتظر أن يتم عرضه في مجلس حكومي مباشرة بعد الإستشارة مع الفاعلين في ميدان التشغيل.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة التشغيل القطاع الخاص شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

محمد يتيم.. سنحاول تجاوز سلبيات التجربة السابقة لحكومة عبد الإله بن كيران | بوليتيك

محمد يتيم.. سنحاول تجاوز سلبيات التجربة السابقة لحكومة عبد الإله بن كيران

سابقة.. الدرك والأمن لتأمين تنقلات المواطنين في “الطوبيسات” | بوليتيك

سابقة.. الدرك والأمن لتأمين تنقلات المواطنين في “الطوبيسات”

العثماني يدخل على خط فضيحة الوزيرين الرباح ونزهة الوافي لتوظيف مقرب منهما بوزارة التنمية المستدامة | بوليتيك

العثماني يدخل على خط فضيحة الوزيرين '' الرباح'' و''نزهة الوافي'' لتوظيف مقرب منهما بوزارة التنمية المستدامة

الأساتذة المتضررون من الحركة الإنتقالية يوقعون عريضة تطالب بإقالة الوزير محمد حصاد | بوليتيك

الأساتذة المتضررون من الحركة الإنتقالية يوقعون عريضة تطالب بإقالة الوزير ''محمد حصاد''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بكاء و ألم..معاناة عائلة فقيرة رُزقت بـ3 توائم بالدارالبيضاء..معندناش حتا باش نشريو ليهم الحليب..للمساعدة | حالة خاصة
منذ 48 دقيقة

بكاء و ألم..معاناة عائلة فقيرة رُزقت بـ3 توائم بالدارالبيضاء..معندناش حتا باش نشريو ليهم الحليب..للمساعدة

بالفيديو.. شوفو المغاربة و الجزائريين محيحين فالحدود | بــووز

بالفيديو.. شوفو المغاربة و الجزائريين محيحين فالحدود

بالفيديو:فنان مغربي يكشف لقائه بالملك محمد السادس..حلمت حتا عييت و لكن معمرني حلمت غادي نتلقا بالملك ..سيدنا عفوي وهاشنو قاليا | بــووز

بالفيديو:فنان مغربي يكشف لقائه بالملك محمد السادس..حلمت حتا عييت و لكن معمرني حلمت غادي نتلقا بالملك ..سيدنا عفوي وهاشنو قاليا

فمغرب 2017شوفو أخطر طريق بفاس.. ويسلان:عنوان عريض لحوادت السير/كريساج /غياب علامات التشوير/غياب الإنارة و المسؤلين آوت | بــووز

فمغرب 2017شوفو أخطر طريق بفاس.. ''ويسلان'':عنوان عريض لحوادت السير/كريساج /غياب علامات التشوير/غياب الإنارة و المسؤلين ''آوت''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو فهاذ الطوموبيلة فكازا | بووز
منذ 9 دقائق

بالفيديو..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو فهاذ الطوموبيلة فكازا

مراد العتابي سيخضع لعملية جراحية جديدة على الرأس بالمستشفى العسكري بالرباط | حوادث و حقوق

''مراد العتابي'' سيخضع لعملية جراحية جديدة على الرأس بالمستشفى العسكري بالرباط

وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض | ثقافة و فنون

وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض

محمد يتيم.. سنحاول تجاوز سلبيات التجربة السابقة لحكومة عبد الإله بن كيران | بوليتيك

محمد يتيم.. سنحاول تجاوز سلبيات التجربة السابقة لحكومة عبد الإله بن كيران

﻿ ﻿
أمس 21:57 GMT

عاجل ورسميا :هذه حصيلة مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ..هاشحال عدد المصابين من البوليس والمتظاهرين وهاشحال اعتاقلو من واحد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.