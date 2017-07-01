رسميا ولأول مرة..الحكومة تحدد تعويضا قانونيا للمتدربين في المؤسسات العمومية وبالقطاع الخاص ﻿

كشف مصدر حكومي، أن الحكومة ستفعل قريبا برنامجا للتأهيل والتأطير موجه، للمتدربين داخل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا القطاع الخاص، سيحصل بموجبه المتدربون على تعويضات مالية شهرية جراء

شوف تيفي

كشف مصدر حكومي، أن الحكومة ستفعل قريبا برنامجا للتأهيل والتأطير موجه، للمتدربين داخل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذا القطاع الخاص، سيحصل بموجبه المتدربون على تعويضات مالية شهرية جراء فترة التدريب التي يخضعون لها داخل المؤسسات والمقاولات .



ووفق ذات المصدر، فالإجراء الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ لأول مرة في المغرب قريبا بعد الموافقة عليه وإقراره في البرنامج الحكومي، سيستفيذ منه المعطلون الحاصلون على الشواهد، حيث ينكب مستشارون برئاسة الحكومة على إعداد مسودة مرسوم في الموضوع.



وأضاف ذات المصدر، فالمرسوم هو الذي سيحدد قيمة التعويض المالي الذي سيحصل عليه المتبارون سواء في المؤسسات العمومية أو في المقاولات الخاصة، حيث ينتظر أن يتم عرضه في مجلس حكومي مباشرة بعد الإستشارة مع الفاعلين في ميدان التشغيل.