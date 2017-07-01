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سابقة.. الدرك والأمن لتأمين تنقلات المواطنين في “الطوبيسات”

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 17:36 سابقة.. الدرك والأمن لتأمين تنقلات المواطنين في “الطوبيسات” | بوليتيك
سابقة.. الدرك والأمن لتأمين تنقلات المواطنين في “الطوبيسات”
أُعلنت حالة استنفار وسط مصالح الدرك والأمن الوطني لتأمين مسار حافلات “ستاريو”، التي توفر خدمة النقل بمدن الرباط وتمارة وسلا، من خلال القيام بحملات لتفتيش الركاب، مع التدقيق في هويات بعض العناصر

شوف تيفي

 أُعلنت حالة استنفار وسط مصالح الدرك والأمن الوطني لتأمين مسار حافلات “ستاريو”، التي توفر خدمة النقل بمدن الرباط وتمارة وسلا، من خلال القيام بحملات لتفتيش الركاب، مع التدقيق في هويات بعض العناصر المشبوهة بعد وقوع سلسلة من الحوادث الإجرامية الخطيرة.

وحسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن هذا القرار جاء عقب اجتماع طارئ دعا إليه عامل مدينة سلا بحضور رئيس الأمن بالنيابة ورئيس الهيئة الحضرية والقائد الإقليمي لسرية الدرك الملكي على خلفية إضراب عام نفذه مستخدمو شركة النقل الحضري، وشل حركة النقل بالمدن الثلاث بعدما تعرض زميل لهم للطعن بالسكين، في إطار موجة من العمليات الإجرامية التي استهدفت المستخدمين والركاب، بواسطة السيوف و "المديات" من طرف عناصر إجرامية.

وفي اعتراف صريح بالتقصير في اعتقال عناصر شبكة إجرامية تنشط في مجال الإتجار في المخدرات على مستوى محطة سيدي الطيبي، خلص الإجتماع إلى ضرورة التنسيق بين قيادة سرية الدرك الملكي بسلا، وتلك التابعة للنفوذ الترابي لعمالة القنيطرة من أجل تفكيك الشبكة واعتقال أفرادها الذين يشكلون خطرا حقيقيا يهدد سلامة المستخدمين والمواطنين القاطنين بالمنطقة التي تحولت إلى قبلة للراغبين في شراء المخدرات بعد القضاء على نقطة البيع بعكراش وتمارة في وقت سابق.

كما خلص الإتفاق إلى القيام بحملات استباقية لرصد حركات العصابات الإجرامية التي تنشط في مجال الإعتداءات على مستوى كافة النفوذ الترابي لعمالة سلا، والتنسيق بين العناصر الأمنية والسلطات المحلية لتأمين كافة خطوط النقل.

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