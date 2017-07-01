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جنايات القاهرة تقضي بإعدام 28 شخصا

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 17:24 جنايات القاهرة تقضي بإعدام 28 شخصا | دولي
جنايات القاهرة تقضي بإعدام 28 شخصا
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بإعدام 28 متهما، وذلك لإدانتهم باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات قبل عامين .

شوف تيفي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بإعدام 28 متهما، وذلك لإدانتهم باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات قبل عامين .

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية( أ ش أ)، أن القضية تضم 67 متهما من عناصر جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وشملت وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة (حماس ) الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد .

وسبق للمحكمة أن قررت في جلسة سابقة إحالة 30 متهما إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين "ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة (الإخوان المسلمين)، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود" .

وكان هشام بركات قد قتل في اعتداء بسيارة مفخخة استهدف موكبه في القاهرة في 20 يونيو 2015 .

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