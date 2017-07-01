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العثماني يدخل على خط فضيحة الوزيرين '' الرباح'' و''نزهة الوافي'' لتوظيف مقرب منهما بوزارة التنمية المستدامة

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 17:06 العثماني يدخل على خط فضيحة الوزيرين الرباح ونزهة الوافي لتوظيف مقرب منهما بوزارة التنمية المستدامة | بوليتيك
العثماني يدخل على خط فضيحة الوزيرين '' الرباح'' و''نزهة الوافي'' لتوظيف مقرب منهما بوزارة التنمية المستدامة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حكومي، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة طالب أحد مستشاريه بالتحقيق حول منصب كاتب عام للوزارة الذي تم فتحه للتباري من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدر حكومي، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة طالب أحد مستشاريه بالتحقيق حول منصب كاتب عام للوزارة الذي تم فتحه للتباري من طرف كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وأضاف ذات المصدر، أن شيوع خبر إعلان كاتبة الدولة نزهة الوافي لمنصب الكاتب العام لوزارتها للتباري في وقت سابق قبل أن يتم تعديله من جديد، خاصة أهم نقطة فيه وهي سنوات التجربة، دفعت بالعثماني للإستفسار عن الموضوع، من دون اللجوء إلى سؤال وزيرة البيئة الجديدة والإكتفاء فقط بتكليف أحد مستشاريه بمده بالمعلومات حول الموضوع.

وفي ذات السياق، كشف مصدر من وزارة الطاقة والمعادن التي يشرف عليها القيادي في حزب العدالة والتنمية "عزيز الرباح" الوصي على القطاع، أنه يروج بقوة داخل الوزارة بكون المنصب الذي تم الإعلان عنه من جديد هو بهدف منحه لصديق مقرب له يعمل كمدير مركزي في وزارة زميله في الحزب لحسن الداودي.

وقال ذات المصدر، أن التعديل الجديد في سنوات التجربة عبر تخفيضها من 15 سنة ل 5 سنوات هدفه واحد وهو وضع جميع الشروط في صالح المحظوظ الذي اشتغل كذلك مع وزير النقل الحالي نجيب بوليف إبان إشتغاله كوزير للحكامة في حكومة عبد الإله بن كيران.

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