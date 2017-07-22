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بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 16:41 بالصور: بعد مطاردتهم.. شوفو شنو لقاو الأمن فهاذ السيارة في حي مولاي رشيد بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصور: بعد مطاردتهم.. شوفو شنو لقاو الأمن فهاذ السيارة في حي مولاي رشيد بالدارالبيضاء
شهد حي مولاي رشيد بالدارالبيضاء على مستوى شارع عبد القادر الصحراوي يومه السبت مطاردة هوليودية لفرقة الدراجين لسيارة خفيفة رمادية اللون بها أربعة أشخاص بعد محاولتهم الفرار بسبب رفضهم الإمثتال

شوف تيفي

شهد حي مولاي رشيد بالدارالبيضاء على مستوى شارع عبد القادر الصحراوي يومه السبت مطاردة هوليودية لفرقة الدراجين لسيارة خفيفة رمادية اللون بها أربعة أشخاص بعد محاولتهم الفرار بسبب رفضهم الإمثتال أمام العناصر الأمنية.

وحسب مصادر شوف تيفي، وبعد تمكن الفرقة الأمنية من توقيف السيارة المذكورة، تم العثور خلال عملية التفتيش على 30 قرص مهلوس استدعى نقل الأشخاص الأربعة على المصلحة المداومة لمنطقة مولاي رشيد.

هذا ومن المقرر أن يُحال الموقوفون على الشرطة القضائية لتعميق البحث معهم والتعرف على مصدر هاته الحبوب المهلوسة.

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فرقة الدراجين سيارة حوادث وحقوق

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