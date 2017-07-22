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الأساتذة المتضررون من الحركة الإنتقالية يوقعون عريضة تطالب بإقالة الوزير ''محمد حصاد''

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 16:25 الأساتذة المتضررون من الحركة الإنتقالية يوقعون عريضة تطالب بإقالة الوزير محمد حصاد | بوليتيك
الأساتذة المتضررون من الحركة الإنتقالية يوقعون عريضة تطالب بإقالة الوزير ''محمد حصاد''
كشف أحد الأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية التي أجرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي مؤخرا، عن بدء توقيع رجال ونساء التعليم لعريضة إستنكارية موجهة لكل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلس

شوف تيفي

كشف أحد الأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية التي أجرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي مؤخرا، عن بدء توقيع رجال ونساء التعليم لعريضة إستنكارية موجهة لكل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين.

ووفق ذات المصدر، فقد تم توزيع العريضة للتوقيع من طرف أساتذة التعليم، حيث يطالب الموقعين على العريضة بإلغاء نتائج الحركة الإنتقالية التي أجرتها الوزارة مؤخرا، والتي خلفت موجة إستياء وإحتجاج كبير، إذ تشهد العديد من الأكاديميات والنيابات الإقليمية إعتصامات يومية للمتضررين.

وحسب ذات المصدر، فمن بين النقط المدرجة في العريضة، إقالة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر "محمد حصاد" ومحاسبته، بعد خرق مذكرة الإطار 056-2015 الصادرة منذ سنة سنة 2015، وكذا التأثير على الإستقرار النفسي والإجتماعي لأسرة التعليم.

وفي ذات السياق، تشهد العديد من المدن المغربية، وقفات إحتجاجية وإعتصامات يومية للمدرسين والمدرسات ضحايا الحركة الإنتقالية، حيث يتوعدون بموسم دراسي "إستثنائي" في حال عدم التحقيق في نتائج الحركة الإنتقالية.

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حصاد الحكومة النقط العريضة شوف تيفي

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