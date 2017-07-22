بالصور.. انقلاب سيارة واحتراقها بمنعرج خطير في طريق بني ملال ﻿

انقلبت يومه السبت حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، سيارة خفيفة من نوع فورد ترانزيت بمنعرج خطير على مقربة من حي المسيرة 1 وبوعشوش ببني ملال.

"شوف تيفي"



انقلبت يومه السبت حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، سيارة خفيفة من نوع فورد ترانزيت بمنعرج خطير على مقربة من حي المسيرة 1 وبوعشوش ببني ملال.

ووفقا لمصادر محلية ، فإن الحادث لم يخلف ضحايا، وأن سائقها الذي أصيب ببعض الخدوش على مستوى يديه ووجهه كان قادما من فم العنصر نحو مدينة بني ملال، وبالمنعرج حاول كبح الفرامل التي لم تعمل مما حدا بالسيارة وبفعل السرعة إلى انعراجها نحو اليسار لترتطم بكومة من التراب وتنقلب في المنحدر على اليمين.

وأضاف ذات المصدر أن سائق السيارة خرج سالما بعدما حمل معه الحقيبة اليدوية التي تحتوي على بعض الوثائق، إلا أنه بعد قدوم سيارة النجدة لجرها اشتعلت فيها النيران بالكامل الشيء الذي نشب عنه حريق في بعض أشجار الزيتون والأعشاب بمكان الحادثة مما حذا بقدوم عناصر الإطفاء للسيطرة على هذا الحريق بعد فوات الأوان ، وفور ذلك حلت بالمكان عناصر الوقاية المدنية والأمن الوطني والشرطة التقنية والعلمية وبعض رجال السلطة المحلية .