مشاو فيها..العدوي تكشف حقائق صادمة..رجال أعمال وأثرياء وبرلمانيين ومسؤولين حصلوا على الملايين مقابل مهام صورية بالريف ﻿

طالبت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مفتشيها الذين يحققون في مشروع ''الحسيمة منارة المتوسط'' تأجيل عطلتهم السنوية إلى ما بعد مرور عيد العرش بالعديد من المجالس الإقليمية و

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طالبت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مفتشيها الذين يحققون في مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" تأجيل عطلتهم السنوية إلى ما بعد مرور عيد العرش بالعديد من المجالس الإقليمية و المجالس الجهوية ومنها منطقة الريف.



واستناداً إلى مصادر “الصباح” فإن اللجان المركزية التي تفتش في ملف “التعويضات الوهمية” توصلت إلى حقائق مرعبة مفادها أن مستشارين في بعض مجالس الجهات و المجالس الإقليمية يحصلون شهرياً على تعويضات دسمة نظير قيامهم بمهام صورية لا أثر لها في الواقع و تتراوح التعويضات التي يتم النفخ فيها من قبل بعض الرؤساء أو من ينوب عنهم ما بين 10 آلاف درهم و 20 ألفاً شهرياً.



ووفق ذات المصدر، فالخطير في الأمر أن برلمانيين و رجال أعمال و أثرياء يوجدون ضمن لائحة المستفيدين، حيث يلجأ رؤساء مجالس جهوية و إقليمية و محلية إلى النفخ في التعويضات من أجل شراء صمت و ولاء “المنتخبين الكبار” الذين يتم توظيفهم وقت الشدة خصوصاً أثناء المصادقة على مشروع الميزانية.



هذا، وتباشر الوالي السابق لجهة سوس ماسة “زينب العدوي” التي عينت في منصب الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، التحقيق في مجموعة من الملفات التي طالها الصدأ في عهد المفتش العام السابق الذي ترقى إلى منصب كاتب عام لوزارة الداخلية أبرزها ملف ” التعويضات المشبوهة” التي يستفيد منها دون وجه حق كبار المنتخبين بمجالس الجهات و الأقاليم.

و أسفرت التحقيقات التي يباشرها مفتشو وزارة الداخلية، عن الوصول إلى ملفات تفوح منها روائح فساد كريهة خصوصاً الإعتمادات المالية التي تخصص للإيواء في الفنادق إذ توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بحقائق تفيد تورط بعض الرؤساء ومنتخبين كبار في جني مكاسب مالية كبيرة عن طريق التلاعب في فاتورات الفنادق و الأكل و تنظيم الحفلات و الأيام الدراسية.

وحسب ذات المصدر، أكدت المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن إحالة ملف التعويضات الوهمية التي تورطت فيها أسماء معروفة تنتمي لأحزاب سياسية تدعي محاربة الفساد و المفسدين على القضاء من أجل اتخاذ المتعين خصوصاً أن من ضمن المستفيدين برلمانيون و أرباب مقاولات يملكون العقارات وأرصدة مالية كبيرة، ورغم ذلك يحصلون على بركة التعويضات غير المستحقة فيما تحرم منها أطر و موظفو المؤسسات المنتخبة الذين يتحملون مسؤوليات جسيمة.