بعد شهر من الاحتجاجات.. عمال ومستخدمو شركة سنطرال دانون يستأنفون عملهم بعد جلسة صلح مع الشركة ﻿

استطاعت عمالات كل من عين الشق وتمارة وسلا ووجدة ونتيجة لمفاوضات وحوارات بين الأطراف الإجتماعية، إخماد التوتر الذي شهده قطاع الحليب سنترال دانون لمدة فاقت الشهر، من خلال إضرابات المستخدمين

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استطاعت عمالات كل من عين الشق وتمارة وسلا ووجدة ونتيجة لمفاوضات وحوارات بين الأطراف الإجتماعية، إخماد التوتر الذي شهده قطاع الحليب سنترال دانون لمدة فاقت الشهر، من خلال إضرابات المستخدمين واعتصاماتهم بالوكالات التجارية تعبيرا عن رفضهم للصيغة التي طرحت بها إدارة الشركة مشروعها الجديد « طارق ».

وحسب يومية الأحداث المغربية التي توصلت بنسخة من محضر البروتوكول فقد عقدت يومي الأربعاء والخميس اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة بالعمالات والمكلفة بالبث في نزاعات الشغل، بحضور ممثلي مندوبية الشغل والمكاتب النقابية وإدارة الشركة، اجتماعات أفضت إلى توقيع اتفاق بروتوكول يقضي بالتنزيل الإيجابي لمشروع طارق وإخضاعه للتجريب لمدة ثلاثة أشهر بدء من غشت المقبل مع الحفاظ على مستوى الأجور والمكتسبات السابقة تحت إشراف لجنة تضم ممثلين عن المستخدمين، تقوم بتنقيص أية نواقص تظهر مع الممارسة وبعدها الإتفاق على الصياغة الجديدة للمشروع بما يضمن مصالح الطرفين.

هذا وتم الإتفاق على البحث عن مناصب قارة لعمال شركات المناولة المتعاقدة مع شركة الحليب سنترال وأيضا البحث عن سبل إدماج العمال المرتبطين بعقود محدودة كما تم التأكيد من خلال نص البروتوكول على إلغاء جميع المتابعات القانونية في حق العمال المضربين وفتح باب المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك وأخذ مستحقاته حسب ما يتيحه القانون واستئناف العمل فور التوقيع على الإتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع « طارق » الذي رفضه المئات من العمال والمستخدمين يروم إلى تقليص عدد العمال بالنسبة لكل شاحنة إلى سائق ومساعد وحيد بدل اثنين، وإحداث طريقة جديدة لتقييم الأجر الشهري.