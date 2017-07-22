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بالصور.. أمن طنجة يحبط محاولة السطو على وكالة بنكية فجر اليوم السبت

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 15:16 بالصور.. أمن طنجة يحبط محاولة السطو على وكالة بنكية فجر اليوم السبت | حوادث و حقوق
بالصور.. أمن طنجة يحبط محاولة السطو على وكالة بنكية فجر اليوم السبت
تمكنت مصالح ولاية أمن طنجة فجر اليوم السبت، 22 يوليوز الجاري، من توقيف شخص في حالة تخدير متقدمة، متلبسا بمحاولة السرقة بالكسر من داخل وكالة بنكية كائنة بشارع الجيش الملكي (طريق الرباط) بالقرب من

شوف تيفي

تمكنت مصالح ولاية أمن طنجة فجر اليوم السبت، 22 يوليوز الجاري، من توقيف شخص في حالة تخدير متقدمة، متلبسا بمحاولة السرقة بالكسر من داخل وكالة بنكية كائنة بشارع الجيش الملكي (طريق الرباط) بالقرب من المجمع السكني الحسني .

ووفق مصادر أمنية، فقد جاء تدخل المصالح الأمنية فور إشعارها بإطلاق نظام الإنذار داخل الوكالة البنكية، حيث انتقلت على الفور أقرب دورية للشرطة إلى عين المكان، والتي تمكنت من ضبط المشتبه فيه وبحوزته مفك براغي استعمل في إتلاف قفل الباب، بالإضافة إلى منقولات تم الاستيلاء عليها من داخل الوكالة.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

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