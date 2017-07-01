2017 سيكون الأعلى حرارة بين الأعوام الأربعة الأخيرة ﻿

أعلن علماء في وقت سابق أنه عام 2014 سيكون هو الأعلى حرارة تاريخيا، وفي العام التالي، قالوا إن عام 2015 هو الأعلى بعد تسجيل درجات حرارة فاقت السنة الفارطة، ليتكرر نفس الأمر سنة 2016، الشيء الذي يبين أن

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أعلن علماء في وقت سابق أنه عام 2014 سيكون هو الأعلى حرارة تاريخيا، وفي العام التالي، قالوا إن عام 2015 هو الأعلى بعد تسجيل درجات حرارة فاقت السنة الفارطة، ليتكرر نفس الأمر سنة 2016، الشيء الذي يبين أن الحرارة تشتد عاما بعد عام.

وكشف موقع سكاي نيوز إن العلماء يعتقدون أن عام 2017 سيواصل المسيرة، ليكون الأعلى حرارة بين الأعوام الأربعة الأخيرة، أي تتجه الأرض إلى تسجيل "سوبر هاتريك" حراري، أي أن درجات الحرارة في الأعوام الأربعة الأخيرة بما فيها العام الحالي، هي الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، أي بصيغة اخرى فإن عام 2017 سيكون الأعلى حرارة للسنة الرابعة على التوالي.

هذا وعلل العلماء هذه الظاهرة بالحرائق التي تندلع أنحاء العالم، ودرجات الحرارة القياسية، التي شهدتها بعض المناطق في العالم ناهيك عن حالات الجفاف الحاد التي تشهدها مناطق أخرى من العالم.