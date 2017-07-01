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رسميا.. المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة جاهز لإستقبال المرضى

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 14:40 رسميا.. المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة جاهز لإستقبال المرضى | بوليتيك
رسميا.. المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة جاهز لإستقبال المرضى
أصدر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـلاغا صحفيا، أعلن من خلاله عن جاهزية المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة، بعد تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصحة ومجلس الجهة ووكالة إنعاش

شوف تيفي

أصدر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـلاغا صحفيا، أعلن من خلاله عن جاهزية المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة، بعد تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصحة ومجلس الجهة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم شمال المملكة.

ووفق البلاغ التي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فالإعلان جاء في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصحة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم شمال المملكة، والتي بموجبها قام مجلس الجهة بتمويل مشروع تقوية وتحسين الخدمات المقدمة بمركز الأنكولوجيا بالحسيمة بمبلغ 12مليون درهما.

وإستنادا للبلاغ، فإن الأطراف المتعاقدة قد نفذت جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي سهرت وكالة أقاليم الشمال على إنجازها وتتبعها،حيث قامت بإعادة تهيئة وتجهيز المركب الجراحي وقاعة الإنعاش بالمركز، كما ثم اقتناء التجهيزات التقنية والطبية، من جهاز السكانير ذي الأبعاد الثلاثية، وجهاز Amplificateur de Brillance و Une source de Cobalt HDRمعقمين Autoclaves de Paillasseوإعادة تشغيل المصعد المتواجد بالمركز، إلى جانب تشغيل طبيب فيزيائي متخصص.

وستتم يوم الاثنين 24 يوليوز2017، معاينة التجهيزات الجديدة بالمركز من طرف وزير الصحة ومجلس الجهة والوكالة.

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