 المحامي حاجي..المهداوي سيتابع بالقانون الجنائي وهناك نوايا للحكم عليه بسنوات طويلة ومقاضاته ستكون بالحسيمة ﻿
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المحامي حاجي..المهداوي سيتابع بالقانون الجنائي وهناك نوايا للحكم عليه بسنوات طويلة ومقاضاته ستكون بالحسيمة

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 14:35 المحامي حاجي..المهداوي سيتابع بالقانون الجنائي وهناك نوايا للحكم عليه بسنوات طويلة ومقاضاته ستكون بالحسيمة | حوادث و حقوق
المحامي حاجي..المهداوي سيتابع بالقانون الجنائي وهناك نوايا للحكم عليه بسنوات طويلة ومقاضاته ستكون بالحسيمة
صرح المحامي ''الحبيب حاجي'' أنه قام بزيارة الزميل الصحفي ''حميد المهداوي'' الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بالحسيمة صبيحة اليوم السبت، بعد إعتقاله عشية يوم الخميس الماضي من طرف الشرطة القضائية

شوف تيفي:

صرح المحامي "الحبيب حاجي" أنه قام بزيارة الزميل الصحفي "حميد المهداوي" الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بالحسيمة صبيحة اليوم السبت، بعد إعتقاله عشية يوم الخميس الماضي من طرف الشرطة القضائية بالمدينة، بأمر من النيابة العامة.

وأضاف محامي الزميل المهداوي، أنه تم تمديد فترة الحراسة النظرية لموكلة 24 ساعة إضافية، حيث سيتم صبيحة يوم غد الأحد تقديمه أمام النيابة العامة، مؤكدا بأن الزيارة التي قام بها بصفته محامي للمهداوي تأتي طبقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، التي تجيز للدفاع اللقاء بموكله أثناء فترة الحراسة النظرية.

وأوضح المحامي، أن بلاغ الوكيل العام للملك حول إعتقال المهداوي، يؤكد بأن المتابعة ستكون في إطار القانون الجنائي، وليس طبقا للقانون الختص بالصحافة، مؤكدا بأن هناك نوايا لإدخال المهداوي السجن لوقت طويل من طرف جهات لم يحددها.

وقال حاجي، بأن معنويات "المهداوي" مرتفعة جدا، وأنه أجاب على جميع أسئلة الشرطة القضائية، خاصة حول "الفيديو الأخير للمهداوي بالحسيمة" والذي بنى عليه الوكيل العام للملك بالحسيمة بلاغه، والذي إعتبره تحريض صريح لدعوة المواطنين الخروج للإحتجاج في الشارع العام.

وأكد حاجي، أن المحققين تداولوا مع المهداوي تصريحاته السابقة حول "عدم إستقلال السلطة القضائية" بالإضافة إلى مناقشة مواضيع أخرى لها علاقة بفيديوهات سابقة، مؤكدا أن المهداوي ستتم مقاضاته بمدينة الحسيمة، لأن "الفعل الذي يتابع به المهداوي وقع بالنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة".

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