وزيرة مغربية تعلن أن المغرب صنع أكبر مفتاح من الفضة في العالم وسط مظاهرات إحتجاجية للأساتذة بتزنيت ﻿

لم تستطع المساعي والتدخلات ''الهاتفية'' من وقف الأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية، من تنظيم وقفة إحتجاجية يوم أمس الجمعة بتزنيت، ورفع شعارات تطالب الحكومة بالرحيل تزامنا وإشراف كاتبة الدولة

شوف تيفي



لم تستطع المساعي والتدخلات "الهاتفية" من وقف الأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية، من تنظيم وقفة إحتجاجية يوم أمس الجمعة بتزنيت، ورفع شعارات تطالب الحكومة بالرحيل تزامنا وإشراف كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي "جميلة مصلي" على افتتاح فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان "تيميزار" للفضة بمدينة تيزنيت، الذي سيمتد من 21 إلى 25 يوليوز الجاري، تحت شعار "الصياغة الفضية هوية وإبداع وتنمية".



وإضطرت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، إلى تأخير موعد إشرافها على حفل افتتاح معرض الصناعة التقليدية المنظم بمدينة تزنيت، وذلك بسبب الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الأساتذة المعنيون أمام باب مقر عمالة تيزنيت وامتدت زهاء ساعة من الزمن بعد مسيرة انطلقت من مديرية التعليم واستقرت أمام مقر عمالة إقليم تيزنيت، التي كانت تتواجد بها الوزيرة والوفد المرافق لها، حيث قوبلت الوزيرة بشعارات قوية تطالب "محمد حصاد" وحكومة سعد الدين العثماني بالرحيل، متهمين وزرائها "بالفاشلين".



هذا، ودشنت "جميلة المصلي" بالمناسبة، رفقة عامل إقليم تزنيت، والمسؤولين المحليين والمنتخبين بالمدينة، ، بالساحة التاريخية "المشور" وسط المدينة، معرض الفضة الذي تضمن رواق الفضة و معرضا للتراث المحلي، حيث رفعت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الستار على مفاجأة الدورة وهي أكبر مفتاح مصنوع من الفضة في العالم، تطلب إنجازه أزيد من 3 أشهر ، وهو بطول متر و10 سنتمترات، وعرض 35 سنتمتر، والذي يزن حوالي 3 كليوغرامات، ضمنها كمية مهمة من الفضة.