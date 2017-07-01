الفرحة في القصر الملكي في هذا التاريخ و الشعب المغربي فرحان ﻿

ينتظر المغاربة بشغف كبير حلول الثلاثين من الشهر الجاري، للاحتفال و تخليد الذكرى الثامنة عشر لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه.

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ينتظر المغاربة بشغف كبير حلول الثلاثين من الشهر الجاري، للاحتفال و تخليد الذكرى الثامنة عشر لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه.

و هي مناسبة طافحة بالرموز والدلالات تتجسد فيها أواصر الولاء الدائم والتلاحم العميق بين الشعب والعرش.

وتعيد ذكرى عيد العرش الملاحم البطولية التي خاضها الشعب والعرش، جنباً إلى جنب، منذ السنوات الأولى للكفاح الوطني من أجل الانعتاق من الاستعمار، وهو كفاح جسده شعار "الشعب بالعرش والعرش بالشعب".

ويعتبرعيد العرش مناسبة وطنية يحتفل بها ابتداء من 30 يوليوز من كل سنة، تتخللها عدة احتفالات رسمية و شعبية.