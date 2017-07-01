باكالوريا 2017.. عدد الناجحين في الدورتين العادية والاستدراكية بلغ 205 ألف و524 ناجحة وناجحا ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي في كلتي الدورتين العادية والاستدراكية لامتحانات البكالوريا 2017

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أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي في كلتي الدورتين العادية والاستدراكية لامتحانات البكالوريا 2017، بلغ 205 ألف و524 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65,20 بالمائة، مقابل 61,72 بالمائة في دورة 2016، بزيادة بلغت 3.48 نقطة مائوية، مضيفة أن الإناث يشكلن 52 في المائة من مجموع الناجحين.

وأشار بلاغ للوزارة حول نتائج امتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة 2017، إلى أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة الاستدراكية، قد بلغ 49 ألف و490 ناجحة وناجحا.

وفي قطب الشعب العلمية والرياضية والتقنية، حسب المصدر، بلغ العدد الإجمالي للحاصلين على البكالوريا 128 ألف و651، بنسبة نجاح بلغت 66,43 بالمائة، أما في قطب الشعب الأدبية والأصيلة، فقد بلغ العدد 76 ألف و774 بنسبة نجاح بلغت 63,23 بالمائة.

وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحين 938 7 بنسبة نجاح بلغت 98,4 بالمائة. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحين منهم 14 ألف و408 بنسبة نجاح بلغت 29,71 بالمائة.

وأشادت الوزارة، يضيف البلاغ، بالانخراط النموذجي لنساء ورجال التربية والتكوين في تفعيل الإجراءات الجديدة الهادفة على تحصين مصداقية البكالوريا المغربية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين والمترشحات، وبانضباط هؤلاء وما أبانوا عنه من نضج في التعاطي مع هذا الاستحقاق التربوي الوطني الهام، معبرة عن تثمينها الكبير لجهود السلطات العمومية والمصالح الأمنية ووسائل الإعلام في ضمان إجراء هذه الامتحانات في أحسن الظروف.