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عاجل.. نشطاء الريف يتبرؤون من مسيرة 30 يوليوز بالحسيمة ويتهمون الداعين إليها بأعداء الإستقرار

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 12:52 عاجل.. نشطاء الريف يتبرؤون من مسيرة 30 يوليوز بالحسيمة ويتهمون الداعين إليها بأعداء الإستقرار | بوليتيك
عاجل.. نشطاء الريف يتبرؤون من مسيرة 30 يوليوز بالحسيمة ويتهمون الداعين إليها بأعداء الإستقرار
أصدر نشطاء حراك- الريف المعتقلون بسجن عكاشة توضيحا يطالبون فيه بوقف الإحتجاجات، ويرفضون بشكل مطلق تنظيم مسيرة يوم 30 يوليوز الجاري والذي يتزامن وإحتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد.

شوف تيفي

أصدر نشطاء حراك- الريف المعتقلون بسجن عكاشة توضيحا يطالبون فيه بوقف الإحتجاجات، ويرفضون بشكل مطلق تنظيم مسيرة يوم 30 يوليوز الجاري والذي يتزامن وإحتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد.

ووفق منطوق التوضيح الذي تتوفر عليه "شوف تيفي"، فقد تم إستفسار نشطاء الحراك الشعبي بالريف المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء أثناء زيارة عائلاتهم لهم عن موقفهم من الداعين إلى الخروج يوم 30 يوليوز، فقالوا جميعا بالحرف.. "إننا ضد من يدعو إلى أي مسيرة أو وقفة أو احتجاج ليوم 30 يوليوز، وإننا منذ بداية الحراك لم نخرج في يوم يتصادف مع عيد رسمي، ولم ندعو الجماهير إلى ذلك في يوم من الأيام".

مؤكدين حسب ذات المصدر، " ...من يدعو إلى الخروج في هذا اليوم لا يسعى إلا إلى تحريف مسار نضالنا، وبالتالي خدمة أعدائنا الذين يسعون إلى إغراق الريف وأبنائه المتابعين بتهم باطلة لا دليل لهم فيها، بينما كانت مطالبنا واضحة وهي مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية...".

وحسب توضيح "ناصر الزفزافي" ورفاقه "لقد كنا واضحون في نضالنا وخطابنا ومطالبنا وأسلوبنا في الاحتجاج منذ بداية الحراك، وهذا الوضوح هو من جعلكم تحصنون حراككم من كل المتربصين به، لذا لا تنساقوا إلى ما قد يغرقنا جميعا في بحر لن نخرج منه وهو ما كان المتربصين بنا يسعون إلى جرنا إليه...وعليه، فافضحوا كل من سيخرج عن فلسفة الحراك وعن سلميته وعن أسلوبه في التعامل مع مخططات المخزن وأذياله التي كانت وما زالت تحاول جاهدة التأكيد على خرافات لخصتها في تلك التهم التي نواجه بها والتي لم نقترفها ولم ندعو يوما إليها. كونوا بحجم المسؤولية الملقاة عليكم أيها الأحرار وأيتها الحرائر، كونوا حضاريين وسلميين ولا تتركوا أعداءنا والمتربصين بنا يغرقونا فيما لم نصنعه بأيدينا".

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