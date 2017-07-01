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اشخاص بفاس يذبحون شخصا بطريقة بشعة بعد التكبير‎ ب ''الله أكبر''

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 12:48 اشخاص بفاس يذبحون شخصا بطريقة بشعة بعد التكبير‎ ب الله أكبر | حوادث و حقوق
اشخاص بفاس يذبحون شخصا بطريقة بشعة بعد التكبير‎ ب ''الله أكبر''
استفاقت ساكنة حي المصلي بحي باب فتوح بفاس وسط الأسبوع الجاري على وقع شجار عنيف تَحول إلى محاولة ذبح شخص يعمل بالمحطة الطرقية بفاس من طرف خمسة أشخاص كانوا في حالة سكر طافحة.

شوف تيفي

 استفاقت ساكنة حي المصلي بحي باب فتوح بفاس وسط الأسبوع الجاري على وقع شجار عنيف تَحول إلى محاولة ذبح شخص يعمل بالمحطة الطرقية بفاس من طرف خمسة أشخاص كانوا في حالة سكر طافحة.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الضحية تعرض لمحاولة الذبح من طرف مجموعة من الأشخاص مخمورين بعد التكبير ب "الله أكبر" ليلوذوا بعد ذلك بالفرار إلى وجهة غير معلومة تاركين الضحية مضرجا في دمائه.

هذا وقد تم نقل الضحية إلى المركب الجامعي الحسن الثاني لإخضاعه لعملية جراحية مستعجلة على مستوى الحنجرة، بينما ما يزال الجناة في حالة فرار.

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ذبح اعتداء ضحية فاس

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