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بعد الحسيمة.. إجتماع مصغر لرئيس الحكومة حول مدينة محمد السادس ''الذكية'' بطنجة

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 12:06 بعد الحسيمة.. إجتماع مصغر لرئيس الحكومة حول مدينة محمد السادس الذكية بطنجة | بوليتيك
بعد الحسيمة.. إجتماع مصغر لرئيس الحكومة حول مدينة محمد السادس ''الذكية'' بطنجة
كشف مصدر حكومي، أن سعد الدين العثماني عقد اجتماعا مصغر يضم وزراء ومسؤولين مركزيين ومستشارين بمقر رئاسة الحكومة لمناقشة مشروع مدينة محمد السادس ''طنجة-تيك''.

شوف تيفي

كشف مصدر حكومي، أن سعد الدين العثماني عقد اجتماعا مصغر يضم وزراء ومسؤولين مركزيين ومستشارين بمقر رئاسة الحكومة لمناقشة مشروع مدينة محمد السادس "طنجة-تيك".

وأسر ذات المصدر، أن الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي حفيظ العلمي للموقع الجغرافي للمدينة الذكية، جاءت بطلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتبديد المخاوف من تكرار سيناريو "برنامج الحسيمة منارة المتوسط"، حيث طالب العثماني من وزيره حفيظ العلمي إعداد تقرير عن سير أشغال المدينة التي وقعت أمام الملك محمد السادس.

وأضاف ذات المصدر، أن مشروع المدينة الذكية هو الآخر، أضحى تحث مراقبة وتتبع لجنة الأوراش والمشاريع التي أنشأها سعد الدين العثماني بديوان رئاسة الحكومة، حيث تتخوف الحكومة من تعثر أشغال مدينة "التكنولوجيا الذكية" التي ستنجز على مساحة تناهز 500 هكتار بضواحي طنجة.

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