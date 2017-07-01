العثور على جثة مهاجرين مغربيين بإيطاليا قتلا بالرصاص في ظروف غامضة ﻿

تم العثور أمس الجمعة ببلدة باريونو الإيطالية، على جثتين تعودان لمهاجرين مغربيين يقيمان بنفس المنطقة.

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تم العثور أمس الجمعة ببلدة باريونو الإيطالية، على جثتين تعودان لمهاجرين مغربيين يقيمان بنفس المنطقة.

وحسب موقع إخباري متخصص في نقل أخبار مغاربة إيطاليا، كشف على أنه بعد العثور على الجثتين باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها حيث تمكنت من كشف هوية صاحبي الجثتين المغربيين ويتعلق الأمر بكل من « ا. ن » البالغ قيد حياته 25 سنة و « ا. أ » البالغ 22 سنة عن طريق رفع بصماتهما، إذ تم بعد ذلك إشعار عائلاتهما بالمغرب.

وأضافت المصادر ذاتها، نقلا عن معطيات أمنية أن المهاجرين المغربيين ماتا مقتولان حيث تم العثور على الرصاص في جسدهما، إذ أكد أحد مدمني المخدرات أنه كان متعودا بشراء المخدرات من القتيلين وأنه بعدما لم يستطع الإتصال بهما بالهاتف قام بالبحث علنهما في الغابة أين يختبئان عادة إلا أنه تفاجأ عندما عثر عليهما جثتين هامدتين.

وفيما يتعلق عن أسباب الجريمة، رجحت الشرطة الإيطالية، أن يكون المهاجران المغربيان ضحيتا تصفية حسابات بين مروجي المخدرات.