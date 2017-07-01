غريب.. هذا ما قررته إسبانيا في حق السجينات المغربيات اللواتي يرتدين الحجاب‎ ﻿

قرر القضاء الإسباني منع السجينات المغربيات باسبانيا من ارتداء الحجاب في سجونها، وذلك بعدما ألغت المحكمة الوطنية بمدريد الامتياز الذي كان يمنح للمعتقلات الإسلاميات بارتداء الحجاب في السجون.

شوف تيفي

قرر القضاء الإسباني منع السجينات المغربيات باسبانيا من ارتداء الحجاب في سجونها، وذلك بعدما ألغت المحكمة الوطنية بمدريد الامتياز الذي كان يمنح للمعتقلات الإسلاميات بارتداء الحجاب في السجون.

وكشفت وكالة الأنباء أوربا بريس أن قرار المنع جاء بعد أن أمرت اسبانيا بعدم السماح للجهادية المغربية سكينة أبودرار،بارتداء الحجاب وذلك بعدما تم اعتقالها بتهمة الإنتماء لتنظيم الدولة الاسلامية.

وأضافت التقارير ذاتها، أن القضاء الإسباني قرر منع ارتداء الحجاب في السجون حيث وحسبه فإنه يصعب مهمة تحديد الهوية الكاملة للسجين، كما يهدد الأمن في السجون عبر استعماله بغية إخفاء بعض الأشياء الممنوعة.

وأضاف القضاء الإسباني أن وضع السجينات للحجاب هو عامل استقطاب غير مباشر من قبل المعتقلات الجهادية في السجون، حيث يستغلنه للترويج لأفكار متطرفة.