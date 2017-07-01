زعماء حراك-الريف يَدْعُون من داخل سجن عكاشة إلى وقف الإحتجاجات بالحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن زعماء الحراك المعتقلين بسجن عكاشة حذروا عائلاتهم من وجود جهات غربية تريد جر منطقة الريف إلى العنف يوم 30 يوليوز المقبل تزامنا وإحتفالات الشعب المغربي بعيد العرش.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن زعماء الحراك المعتقلين بسجن عكاشة حذروا عائلاتهم من وجود جهات غربية تريد جر منطقة الريف إلى العنف يوم 30 يوليوز المقبل تزامنا وإحتفالات الشعب المغربي بعيد العرش.



وحسب ذات المصدر، فقد أوصى المعتقلون عائلاتهم والنشطاء عبر إتصال هاتفي يوم أمس الجمعة، بعدم المشاركة والخروج للشارع يوم 30 يوليوز المقبل، موضحين بوجود جهات تريد إشعال موجة إحتجاجات عنيفة، وجر المنطقة إلى العنف.



ووفق ذات المصادر، فقد أخبرت عائلات المعتقلين النشطاء بموقفهم من الدعوات المتزايدة للإحتجاج في التاريخ المذكور، مؤكدين بأن المظاهرات السلمية التي إنطلقت منذ 8 أشهر تقريبا بإقليم الحسيمة، لم تشهد أي دعوة للخروج للشارع إبان الأعياد الرسمية للمملكة المغربية.