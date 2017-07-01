 جمعية بلجيكية: محاكمة اكديم إيزيك : '' أحكام متوازنة وعادلة '' ﻿
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جمعية بلجيكية: محاكمة اكديم إيزيك : '' أحكام متوازنة وعادلة ''

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 11:21 جمعية بلجيكية: محاكمة اكديم إيزيك : أحكام متوازنة وعادلة | بوليتيك
جمعية بلجيكية: محاكمة اكديم إيزيك : '' أحكام متوازنة وعادلة ''
وصفت الجمعية البلجيكية (حقوق وواجبات) الأحكام التي صدرت في قضية أحداث إكديم إيزيك ب '' المتوازنة '' و''العادلة''.

 

شوف تيفي: و م ع

وصفت الجمعية البلجيكية (حقوق وواجبات) الأحكام التي صدرت في قضية أحداث إكديم إيزيك ب " المتوازنة " و"العادلة".

وأوضحت الجمعية التي يترأسها الأستاذ الفخري بروش كريستان ويديرها بوشعيب الساماوي، أن هذه الأحكام تتوج " محاكمة عادلة " مشيرة إلى أن الأسس التي استند عليها الحكم القضائي في هذه القضية لا تدع مجالا للشكل حول نجاعة الأحكام التي صدرت عن المحكمة.

واعتبرت الجمعية في بلاغ أن المحكمة أدت مهمتها بشكل " نموذجي " في محاكمة " شفافة احترمت الضمانات ومعايير القانون الدولي ".

ونوهت الجمعية بجميع المبادرات التي تعطي دفعة قوية لإصلاح القضاء في المغرب، داعية إلى انخراط تام في الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

كما نوهت أيضا ب" التقدم الكبير والإنجازات الملموسة للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وكذا الإصلاحات التشريعية المسجلة في السنوات الأخيرة والتي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين.

وكانت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا قضت، فجر اليوم الأربعاء، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك.

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