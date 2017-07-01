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هكذا أنهت مصر حياة 30 إرهابيا

بتاريــخ : 22 يوليوز 2017 / 10:59 هكذا أنهت مصر حياة 30 إرهابيا | دولي
هكذا أنهت مصر حياة 30 إرهابيا
أعلن الجيش المصري الليلة الماضية عن مقتل'' 30 تكفيريا شديدي الخطورة'' وإلقاء القبض على خمسة آخرين خلال عمليات مداهمة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح في شمال شبه جزيرة سيناء .

شوف تيفي:

أعلن الجيش المصري الليلة الماضية عن مقتل" 30 تكفيريا شديدي الخطورة" وإلقاء القبض على خمسة آخرين خلال عمليات مداهمة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح في شمال شبه جزيرة سيناء .

وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، فى بيان له، أن قوات الجيش والشرطة فرضت أمس حصارا على "بؤر إرهابية " بمدن العريش والشيخ زويد ورفح لليوم الرابع على التوالي، وقامت بأعمال مداهمة بالتعاون مع القوات الجوية.

وقال إنه تم كذلك تدمير 12 عربة دفع رباعي كانت تستخدمها "العناصر التكفيرية" لاستهداف قوات الجيش، وتدمير أربع عربات مفخخة قبل استهدافها لتمركزات أمنية.

وأضاف المتحدث العسكري أنه تم اكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور تحرك قوات الجيش ،وتدمير مخازن تحتوى على مواد متفجرة شديدة الخطورة، و19 ملجأ كانت تستخدم للإختباء وتخزين الاحتياجات فضلا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر متعددة الأنواع.

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