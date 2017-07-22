بالصورة.. الحب والغرام بقلب مسجد الحسن الثاني ﻿

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة لكوبل شاب في وضعية حميمية وبجوارهما سيدة منقبة بقلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء.

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك صورة لكوبل شاب في وضعية حميمية وبجوارهما سيدة منقبة بقلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء.

الصورة المذكورة أثارت حفيظة نشطاء الفايسبوك معتبرين أن الصورة، تخل بالحياء العام خصوصا وأنهما جالسين بمكان مقدس.

ومن جهة اخرى، تساءل الرواد عن سبب وجود سيدة منقبة جالسة بالقرب من العاشقين، حيث اعتبرها البعض أن المنقبة تقربهما وأنها من الممكن أن تكون صديقة للفتاة، فيما البعض أكدوا على أن السيدة تواجدت بالمكان والزمان غير المناسبين وأنها لا تربط بينها وبينهما أي صلة قرابة.