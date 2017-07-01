مضاربة خايبة فكازا بالليل وهاشنو وقع فحي مولاي رشيد ﻿

علمت شوف تيفي أن شجارا قويا نشب بين شخصين بحي مولاي رشيد على مستوى المجموعة 6 بالدارالبيضاء بعدما دخلا في مشادات كلامية تحولت إلى محاولة قتل.

شوف تيفي :

علمت شوف تيفي أن شجارا قويا نشب بين شخصين بحي مولاي رشيد على مستوى المجموعة 6 بالدارالبيضاء بعدما دخلا في مشادات كلامية تحولت إلى محاولة قتل.

ودخل الشابان اللذين يروجان « النفحة والقرقوبي » في صراع لأسباب مجهولة، إذ أقدم واحد منهما على ضرب الآخر بواسطة السلاح الأبيض على مستوى اليد تسبب له في جرح غائر، ليلود مرتكب الجريمة بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت مصادرنا، أن ضحية الإعتداء الشنيع تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي عثمان لتلقي العلاجات الأولية والضرورية، في حين ما تزال الشرطة تبحث عن مرتكب الجريمة لتقديمه على أنظار العدالة ومباشرة التحقيق معه.